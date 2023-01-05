Kapalıçarşı 40 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı'yı 2022 yılında ziyaret edenlerin sayısı önceki yıla göre 14 milyon 266 bin 801 artarak 39 milyon 766 bin 801 oldu.

İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarından Kapalıçarşı, salgının gölgesinde geçirdiği iki yılın ardından 2022'de eski hareketli günlerine kavuştu.

"Ekonominin kalbi" olarak nitelendirilen, Fatih Sultan Mehmet'in 1460 yılında eski bedestenin üzerine inşa ettirdiği, mimarisiyle dev bir labirenti andıran Kapalıçarşı, gizemi, görkemi ve ticaret mekanlarıyla geçen yıl milyonlarca kişinin uğrak yeri oldu.

Çalışan sayısı ve gündelik sirkülasyonuyla adeta kapalı bir şehir olan, mücevherden giyime, halıdan çantaya birçok ürünün satıldığı Kapalıçarşı'nın 2021 yılında 25,5 milyon olan ziyaretçi sayısının, 2022'de 14 milyon 266 bin 801 artarak 39 milyon 766 bin 801 olduğu belirtildi.

Bu rakamla Kapalıçarşı'nın geçen sene günlük ortalama ziyaretçi sayısı 100 bini geçti.

Kültür hazinesi, ecdat yadigarı Kapalıçarşı'nın içi ve çevresi, Anadolu Ajansı ekiplerince FPV dron ile görüntülendi.

Günün ilk ışıklarında kaydedilen görüntüler, Kapalıçarşı'nın ihtişamlı mimarisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kapalıçarşı'nın cadde ve sokaklarında yol alan FPV dron ile kayda alınan görüntüler, tarihi yapının çevresindeki yapılarla da uyumunu ortaya koyuyor.