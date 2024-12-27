Merkez Bankası 250 BP İndirime Gitti! Piyasa Yılı Nasıl Kapatacak?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
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Dr. Şeref Oğuz - Berfin Çipa - Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DR. BURCU ÜNÜVAR - TSKB BAŞEKONOMİSTİ VE DİREKTÖRÜ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ