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  4. Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Güncellemedi, Yankıları Ne Olacak?

Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Güncellemedi, Yankıları Ne Olacak?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Hakan Güldağ, Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. SİNAN ALÇIN - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

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