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  4. Merkez Bankası Erken Faiz İndirimine Gider Mi?

Merkez Bankası Erken Faiz İndirimine Gider Mi?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Barış Esen - Vahap Munyar - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
DR. ŞEREF OĞUZ - YAYIN KURULU BAŞKANI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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