Merkez Bankası Faizi 250 Baz Puan İndirdi! Borsa Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şenay Zeren, Bader Aslan ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA – EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
ŞEBNEM TURHAN – EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN – YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

