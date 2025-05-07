Piyasa Fed’in Faiz Kararına Odaklandı! Dolar, Euro, Altın ve Borsalar Nasıl Etkilenecek?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Dr. Barış Esen, Berfin Çipa ve Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR:
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
AHMET DENİZ YAĞBASAN - AKTİF PORTFÖY ARAŞTIRMA MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
SAMET ALTUNBAY - YATIRIM FİNANSMAN UZMAN YARDIMCISI