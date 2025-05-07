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  4. Piyasa Fed’in Faiz Kararına Odaklandı! Dolar, Euro, Altın ve Borsalar Nasıl Etkilenecek?

Piyasa Fed’in Faiz Kararına Odaklandı! Dolar, Euro, Altın ve Borsalar Nasıl Etkilenecek?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen, Berfin Çipa ve Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
AHMET DENİZ YAĞBASAN - AKTİF PORTFÖY ARAŞTIRMA MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
SAMET ALTUNBAY - YATIRIM FİNANSMAN UZMAN YARDIMCISI

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