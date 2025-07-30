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  4. Piyasa Fed’in Faiz Kararına Odaklandı! Döviz, Altın ve Borsalar Nasıl Etkilenecek? | Ekonomi Masası

Piyasa Fed’in Faiz Kararına Odaklandı! Döviz, Altın ve Borsalar Nasıl Etkilenecek? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

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Dr. Barış Esen, Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
VOLKAN DÜKKANCIK - MARBAŞ YATIRIM DANIŞMANLIĞI BİRİM DİREKTÖRÜ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EVREN BOLGÜN - BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / İKTİSATÇI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

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