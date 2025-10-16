  1. Ekonomim
  4. Piyasa Hangi Gelişmeleri Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Konuklar;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
TONGUÇ ERBAŞ - AHLATCI PORTFÖY GENEL MÜDÜRÜ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

