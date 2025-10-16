Piyasa Hangi Gelişmeleri Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası

Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Konuklar;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ

TONGUÇ ERBAŞ - AHLATCI PORTFÖY GENEL MÜDÜRÜ

HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ

PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ