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  4. Piyasa Nefesini Tuttu! Dikkatler ABD Başkanlık Seçiminde!

Piyasa Nefesini Tuttu! Dikkatler ABD Başkanlık Seçiminde!

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. KAMİL YILMAZ - KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / BİLİM AKADEMİSİ ÜYESİ
BERNA ÖNSEL - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

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