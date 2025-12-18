Piyasalarda Açılışa Doğru | Dr. Nuri Sevgen, Berfin Çipa, Dr. Şeref Oğuz | 18 Aralık
Piyasalarda Açılışa Doğru, hafta içi her sabah 08.45–09.15 arasında borsanın açılışına yönelik en kritik verileri ve yorumları ekrana taşıyor.
Anadolu Yatirim GM Dr. Nuri Sevgen, Berfin Çipa, Dr. Şeref Oğuz, güne başlarken yatırımcıların merak ettiği tüm başlıkları değerlendiriyor:
Borsa İstanbul’da açılış beklentileri
Endeks ve sektörlerde öne çıkan hareketler
Küresel piyasalardan gelen sabah sinyalleri
Grafik analizleri ve teknik seviyeler
Günün yatırımcıya etkisi olacak haber akışı
Borsada güne hazırlanmak, doğru stratejiyle açılışa girmek ve piyasaları yakından takip etmek isteyenler için günün ilk rehberi burada!