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  4. Piyasalarda Dikkatler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararında!

Piyasalarda Dikkatler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararında!

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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H. Bader Arslan ve Şenay Zeren ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
SEDA YALÇINKAYA ÖZER - İNTEGRAL YATIRIM ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
HÜSEYİN GÖKÇE – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. NEVZAT SAYGILIOĞLU - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
BERNA ÖNSEL - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

 

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