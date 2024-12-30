Piyasalarda Ocak Ayı Beklentileri Neler?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Şenay Zeren ve Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
MARUF BUZCUGİL – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. BURAK ARZOVA - MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ