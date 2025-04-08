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Piyasalarda Trump Depremi! Her Yer Kırmızıya Boyandı, Bundan Sonra Ne Olacak?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Berfin Çipa - Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
AHMET DENİZ YAĞBASAN - AHLATCI YATIRIM ANALİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
DR. BURCU AYDIN - TEPAV DİREKTÖRÜ / IMF ESKİ EKONOMİSTİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

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