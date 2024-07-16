Piyasalarda Trump Etkisi! Uzmanlar Değerlendiriyor
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Talip Aktaş, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
DR. BURCU AYDIN ÖZÜDOĞRU - TEPAV DİREKTÖRÜ / ESKİ IMF EKONOMİSTİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ