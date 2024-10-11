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  4. Sanayi Üretimi Sert Daraldı, İşsizlik Geriledi! Veriler Türkiye Ekonomisi İçin Ne Söylüyor?

Sanayi Üretimi Sert Daraldı, İşsizlik Geriledi! Veriler Türkiye Ekonomisi İçin Ne Söylüyor?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Şeref Oğuz ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
TONGUÇ ERBAŞ - AHLATCI YATIRIM GMY
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. SİNAN ALÇIN - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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