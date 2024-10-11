Sanayi Üretimi Sert Daraldı, İşsizlik Geriledi! Veriler Türkiye Ekonomisi İçin Ne Söylüyor?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr. Şeref Oğuz ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
TONGUÇ ERBAŞ - AHLATCI YATIRIM GMY
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. SİNAN ALÇIN - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ