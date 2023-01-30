Savaş, küresel petrol ticaretinde yeni bir çağ başlattı

Rusya-Ukrayna savaşı, küresel petrol ticareti haritasını yeniden çizdi. Petrol tankerlerinin rotaları değişmeye başladı. Küresel ekonomi için kritik olan ham petrol sevkiyaı şimdi daha uzun yolculuklar gerektiriyor.

Wall Street Journal, 24 Şubat'ta başlayan savaştan önceki ve sonraki dönemlerde Rus limanlarından ayrılan gemileri bulmak için yaklaşık 3.000 geminin rotasını izleyen gemi 'tracking' firması Spire Global'den alınan verileri analiz etti. Gemiler ve yetkililer tarafından paylaşılan konum izleme sinyalleri kullanıldı. Bu bilgiler ışığında hazırlanan hareketli grafikler uzun süredir devam eden ticari bağların işgalden dolayı nasıl kesildiğini gösteriyor. The Wall Street Journal, “Yeni petrol ticareti rotalarının Kremlin'in savaş makinesini finanse etmek için ihtiyaç duyduğu parayı bulmak için acele etmesine neden olduğu.” yorumunu yaptı.

WSJ’daki habere göre, Rusya, ham petrol ihracatının çoğunu yeniden yönlendirebildi. Ancak pazarlarının sayısı bir hayli düştü. İndirimli satış yapılan az sayıdaki ülke arası da Hindistan ve Çin ile birlikte Türkiye de sayılıyor.

Şubat ayında, Rusya'dan gelen dizel ve diğer rafine edilmiş yakıtlara, ABD öncülüğünde bir tavan fiyat ve Avrupa Birliği ambargosu uygulanarak yeniden düzenleme devam edecek.

Wall Street Journal'ın ham petrol sevkiyatlarına ilişkin değerlendirmesi, analistlerin daha da karmaşık lojistik zorluklar yaratacağını söylediği gelecek ayki değişikliklerin, enerji piyasalarında yeni belirsizlikler oluşturacağını gösteriyor.