Şirketler Neden Leasing’i Tercih Etmeli? İşte 4 Büyük Avantaj | Kurumsal Sohbetler

Kurumsal Sohbetler programının bu bölümünde konuğumuz QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş. Leasing yani finansal kiralama sektörünün KOBİ’lere sağladığı katkılardan, QNB Leasing’in IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile yaptığı yeni kredi anlaşmasına kadar birçok önemli başlığı konuştuk.