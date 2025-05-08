Borsada Kötü Haber! Altın Yüzleri Güldürdü | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Üzeyir Doğan
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Merve Kornik
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A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, son piyasa hareketlerini Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde programında yorumluyor. Altın neden yükseliyor, borsa neden düşüyor? Dolar ne olacak, yatırımcı ne yapmalı? Tüm cevaplar bu yayında!