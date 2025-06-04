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Tarife Sonrası Altın, Gümüş, Bakır Seviyeleri! | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Ali Akova

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde programında bugün Phillip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova ile piyasalardaki son gelişmeleri ve öne çıkan yatırım enstrümanlarını masaya yatırıyoruz.

Programda ele alınan başlıklar:

-SPX için beklentiler
-Altın için destek-direnç seviyeleri
-Gümüş "şeytanın bacağını kırdı mı?"
-Bakırda alım-satım seviyeleri
-Freeport-McMoRan (FCX) hisse analizi
-Oracle hisse senedi değerlendirmesi
-AMD (Advanced Micro Devices) teknik ve temel analizi
-SPDR S&P Bank ETF (KBE) analizi

Canlı yayını kaçırmayın, yatırım kararlarınızı şekillendirecek analizler sizi bekliyor!

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