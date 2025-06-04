Tarife Sonrası Altın, Gümüş, Bakır Seviyeleri! | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Ali Akova

Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde programında bugün Phillip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova ile piyasalardaki son gelişmeleri ve öne çıkan yatırım enstrümanlarını masaya yatırıyoruz.

Programda ele alınan başlıklar:

-SPX için beklentiler

-Altın için destek-direnç seviyeleri

-Gümüş "şeytanın bacağını kırdı mı?"

-Bakırda alım-satım seviyeleri

-Freeport-McMoRan (FCX) hisse analizi

-Oracle hisse senedi değerlendirmesi

-AMD (Advanced Micro Devices) teknik ve temel analizi

-SPDR S&P Bank ETF (KBE) analizi

Canlı yayını kaçırmayın, yatırım kararlarınızı şekillendirecek analizler sizi bekliyor!