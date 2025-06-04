Tarife Sonrası Altın, Gümüş, Bakır Seviyeleri! | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Ali Akova
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde programında bugün Phillip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova ile piyasalardaki son gelişmeleri ve öne çıkan yatırım enstrümanlarını masaya yatırıyoruz.
Programda ele alınan başlıklar:
-SPX için beklentiler
-Altın için destek-direnç seviyeleri
-Gümüş "şeytanın bacağını kırdı mı?"
-Bakırda alım-satım seviyeleri
-Freeport-McMoRan (FCX) hisse analizi
-Oracle hisse senedi değerlendirmesi
-AMD (Advanced Micro Devices) teknik ve temel analizi
-SPDR S&P Bank ETF (KBE) analizi
Canlı yayını kaçırmayın, yatırım kararlarınızı şekillendirecek analizler sizi bekliyor!