  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. TCMB Pas Geçti! Piyasa Nasıl Tepki Verdi?

TCMB Pas Geçti! Piyasa Nasıl Tepki Verdi?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA -EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
HELİN ÇELİK - KRİPTO PARA UZMANI
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ

Diğer Videolar
Portföyde Hisseler Artırılmalı Mı?
Portföyde Hisseler Artırılmalı Mı?
Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi!
Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi!
Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?
Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?
BIST100 Yükseldi Ama 10 Bin Puanı Aşamadı!
BIST100 Yükseldi Ama 10 Bin Puanı Aşamadı!
Polisten atla kaçmaya çalışan firari hükümlü İHA ile yakalandı
Polisten atla kaçmaya çalışan firari hükümlü İHA ile yakalandı
ABD Enflasyonu Son 3,5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
ABD Enflasyonu Son 3,5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
Reel Sektör, Bankalar, Vatandaş… Ekonomide Bermuda Şeytan Üçgeni
Reel Sektör, Bankalar, Vatandaş… Ekonomide Bermuda Şeytan Üçgeni
ABD’de ÜFE Beklentilerin Altında Kaldı! Piyasa Nasıl Fiyatladı?
ABD’de ÜFE Beklentilerin Altında Kaldı! Piyasa Nasıl Fiyatladı?