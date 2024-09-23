  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. TCMB ve BDDK’nın Düzenlemelerinin Ardından Piyasa Nasıl Açılır?

TCMB ve BDDK’nın Düzenlemelerinin Ardından Piyasa Nasıl Açılır?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dr.Barış Esen, Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. EGE YAZGAN - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
Kazada 2 pilot hayatını kaybetti: Uçağın düşme anı kamerada
Kazada 2 pilot hayatını kaybetti: Uçağın düşme anı kamerada
Yıl Sonunda Altın, Dolar Ve Borsada Beklenti Ne Yönde?
Yıl Sonunda Altın, Dolar Ve Borsada Beklenti Ne Yönde?
Yılın Üçüncü Çeyreğinde Öne Çıkan Yatırım Araçları!
Yılın Üçüncü Çeyreğinde Öne Çıkan Yatırım Araçları!
OECD Türkiye Ekonomisini Nasıl Görüyor?
OECD Türkiye Ekonomisini Nasıl Görüyor?
Gözler Merkez Bankası’na Çevrildi! TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?
Gözler Merkez Bankası’na Çevrildi! TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?
YATIRIMCILAR DİKKAT! Dikkat Çeken 2025 Uyarısı! "Çalkantılı Bir Yıl Olacak"
YATIRIMCILAR DİKKAT! Dikkat Çeken 2025 Uyarısı! "Çalkantılı Bir Yıl Olacak"
Dikkatler Fed’e Çevrildi! Fed’in Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiler?
Dikkatler Fed’e Çevrildi! Fed’in Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiler?
Borsa İstanbul’da Orta Ve Uzun Vadede Beklentiler Ne Yönde Olacak?
Borsa İstanbul’da Orta Ve Uzun Vadede Beklentiler Ne Yönde Olacak?