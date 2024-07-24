  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. TCMB’den Enflasyon Mesajı: Temmuz’da Artacak!

TCMB’den Enflasyon Mesajı: Temmuz’da Artacak!

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
Borsada Kâr Satışları Yaşanır Mı?
Borsada Kâr Satışları Yaşanır Mı?
İstanbul'da hortum çıktı!
İstanbul'da hortum çıktı!
Dikkatler Merkez Bankası’nda! Faiz Kararı Ne Olur?
Dikkatler Merkez Bankası’nda! Faiz Kararı Ne Olur?
Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den sokak hayvanları düeti: 'Bizi unutma'
Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den sokak hayvanları düeti: 'Bizi unutma'
Kredi Notu Artışlarının Devamı Gelir Mi?
Kredi Notu Artışlarının Devamı Gelir Mi?
Dikkatler Moody’s’te! Türkiye Kararı Ne Olacak?
Dikkatler Moody’s’te! Türkiye Kararı Ne Olacak?
Dolar Tahtını Euro’ya Mı Devrediyor?
Dolar Tahtını Euro’ya Mı Devrediyor?
Bütçede Yüksek Açık Piyasayı Nasıl Etkiler?
Bütçede Yüksek Açık Piyasayı Nasıl Etkiler?