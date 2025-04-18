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  4. TCMB’den Sürpriz Faiz Artışı! Piyasa Kararı Nasıl Fiyatladı?

TCMB’den Sürpriz Faiz Artışı! Piyasa Kararı Nasıl Fiyatladı?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Berfin Çipa ve Dr. Şeref Oğuz ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. SİNAN ALÇIN - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
BERNA ÖNSEL - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANI

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