Trump’tan Ekonomi Sözü | Macron’a Darbe Videosu | Putin’den Avrupa’ya Öfke | ALL STREET JOURNAL
All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.
All Street Journal’da bugünkü başlıklar:
🇺🇸 Trump: Ekonomide patlama yapacağız!
🛢️ ABD’li petrol şirketleri, Venezuela’ya dönmek istemiyor
🇻🇪 Maduro: Kukla hükümet 47 saat bile sürmez
🇺🇸🇹🇼 ABD’den Tayvan’a 11 milyar dolarlık yeni silah paketi
🇫🇷 Macron’a darbe videosu Fransa’yı salladı
🇷🇺 Putin’den Avrupa’ya: “Domuz yavruları”
🇮🇹 Meloni’den AB’ye renovasyon resti
🏭 Honda, çip kıtlığı nedeniyle Japonya ve Çin’de üretime ara verdi
🎬 Warner Bros., Ellison’a sert çıktı; hissedarları teklifi reddetmeye çağırdı
⚽ 2026 Dünya Kupası şampiyonuna 50 milyon dolarlık rekor ödül