  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. 'Trump'tan Noel Hediyesi Bekliyorum!' | Şans Sohbetleri

'Trump'tan Noel Hediyesi Bekliyorum!' | Şans Sohbetleri

Şans Sohbetleri’nin 19 Aralık 2025 tarihli bölümünde Hakan Güldağ ve Ekonomist Ali Ağaoğlu, 2026’ya girerken küresel piyasaların ana risk başlıklarını değerlendirdi. Ağaoğlu, önümüzdeki yılın ana temasını “küresel borç sorunu / kamu borçluluğu” olarak tanımlarken, bu başlığın altın ve gümüşteki yükselişin temel gerekçesi olduğunu savundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Programda ABD tahvil piyasasında yaşanan hareketler, Fed’in kısa vadeli tahvil alımları, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) adımları ve yen–carry trade dengesi konuşuldu. Ağaoğlu ayrıca dolar endeksinin (DXY) program anında 98,64–98,65 bandında olduğunu, 2026’da 94’lere doğru gerileyebileceği beklentisini paylaştı; euro/dolar için de 1,2250–1,25 bandını öne çıkardı.

Bölümün dikkat çeken başlıkları arasında petrol fiyatları da yer aldı. Ağaoğlu, ABD’de hane halkı üzerindeki maliyeti telafi etmenin en kolay yolunun petrol fiyatlarını aşağı çekmek olduğunu belirterek “40’lı dolarlar” ifadesini kullandı. Kapanışa doğru Ukrayna-Rusya hattına ilişkin beklentilerini dile getiren Ağaoğlu, “Trump’tan Noel hediyesi bekliyorum” dedi.

 

Diğer Videolar
Piyasalarda Açılışa Doğru | Dr. Nuri Sevgen, Berfin Çipa, Dr. Şeref Oğuz | 19 Aralık
Piyasalarda Açılışa Doğru | Dr. Nuri Sevgen, Berfin Çipa, Dr. Şeref Oğuz | 19 Aralık
Borsa İstanbul Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası | 19 Aralık
Borsa İstanbul Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası | 19 Aralık
Trump’tan Ekonomi Sözü | Macron’a Darbe Videosu | Putin’den Avrupa’ya Öfke | ALL STREET JOURNAL
Trump’tan Ekonomi Sözü | Macron’a Darbe Videosu | Putin’den Avrupa’ya Öfke | ALL STREET JOURNAL
AI Fırsatları ve Şahlanan Gri Altın! Paranın İzinde | Ersin Özel & Zeynep Ökten | 18 Aralık
AI Fırsatları ve Şahlanan Gri Altın! Paranın İzinde | Ersin Özel & Zeynep Ökten | 18 Aralık
Piyasalarda Açılışa Doğru | Dr. Nuri Sevgen, Berfin Çipa, Dr. Şeref Oğuz | 18 Aralık
Piyasalarda Açılışa Doğru | Dr. Nuri Sevgen, Berfin Çipa, Dr. Şeref Oğuz | 18 Aralık
Borsa Düşerken, Gümüş ve Altında Rekor Seviyeler! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | #EkonomiMasası
Borsa Düşerken, Gümüş ve Altında Rekor Seviyeler! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | #EkonomiMasası
Machado’nun Film Gibi “NOBEL” Kaçışı! | Trump’tan Sert Göçmen Çıkışı | ALL STREET JOURNAL
Machado’nun Film Gibi “NOBEL” Kaçışı! | Trump’tan Sert Göçmen Çıkışı | ALL STREET JOURNAL
Merkez Bankası Faiz Kararı: Piyasalar Nasıl Etkilenecek? | Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz
Merkez Bankası Faiz Kararı: Piyasalar Nasıl Etkilenecek? | Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz