'Trump'tan Noel Hediyesi Bekliyorum!' | Şans Sohbetleri

Programda ABD tahvil piyasasında yaşanan hareketler, Fed’in kısa vadeli tahvil alımları, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) adımları ve yen–carry trade dengesi konuşuldu. Ağaoğlu ayrıca dolar endeksinin (DXY) program anında 98,64–98,65 bandında olduğunu, 2026’da 94’lere doğru gerileyebileceği beklentisini paylaştı; euro/dolar için de 1,2250–1,25 bandını öne çıkardı.

Bölümün dikkat çeken başlıkları arasında petrol fiyatları da yer aldı. Ağaoğlu, ABD’de hane halkı üzerindeki maliyeti telafi etmenin en kolay yolunun petrol fiyatlarını aşağı çekmek olduğunu belirterek “40’lı dolarlar” ifadesini kullandı. Kapanışa doğru Ukrayna-Rusya hattına ilişkin beklentilerini dile getiren Ağaoğlu, “Trump’tan Noel hediyesi bekliyorum” dedi.