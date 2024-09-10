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  4. TÜİK; Ağustosta En Çok Külçe Kazandırdı

TÜİK; Ağustosta En Çok Külçe Kazandırdı

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Hakan Güldağ ve Şenay Zeren ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR- EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
BERNA ÖNSEL- YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

 

 

 

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