TÜİK; Ağustosta En Çok Külçe Kazandırdı
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hakan Güldağ ve Şenay Zeren ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
BESTİ KARALAR- EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
BERNA ÖNSEL- YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI