Türkiye Üçüncü Çeyrekte Nasıl Büyüyecek?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Dr. Şeref Oğuz - Dr. Barış Esen- Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
ALAATTİN AKTAŞ - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI08.15 SKYPE BAĞLANTISI: ALAATTİN AKTAŞ - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI