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  4. Türkiye’de Kritik Rusya-Ukrayna Görüşmesi! Siyasetteki Gelişmeler Piyasaları Nasıl Etkileyecek?

Türkiye’de Kritik Rusya-Ukrayna Görüşmesi! Siyasetteki Gelişmeler Piyasaları Nasıl Etkileyecek?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Vahap Munyar, Berfin Çipa ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
ABDURRAHMAN YILDIRIM - HABERTÜRK YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

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