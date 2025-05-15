Türkiye’de Kritik Rusya-Ukrayna Görüşmesi! Siyasetteki Gelişmeler Piyasaları Nasıl Etkileyecek?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Vahap Munyar, Berfin Çipa ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
ABDURRAHMAN YILDIRIM - HABERTÜRK YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ