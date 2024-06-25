Vergi Cezalarında Uzlaşma Dönemi Kapandı!
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Barış Esen - Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
10:49 CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
18:27 BAKİ ATILAL - A1 CAPITAL GMY
43:33 MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
51:49 PROF. DR. EGE YAZGAN - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
1:17:52 DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ