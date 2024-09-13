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Yabancı Yatırımcı Neden Hisse Satıyor?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Şeref Oğuz ve Şenay Zeren ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA- EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
BAKİ ATILAL - A1 CAPİTAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
MEHMET GERZ – ATA PORTFÖY CEO VE FON YÖNETİCİSİ
BERNA ÖNSEL - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

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