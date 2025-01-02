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  4. Yatırım Araçlarında 2025 Beklentileri! Hangisi Yıldız Olur?

Yatırım Araçlarında 2025 Beklentileri! Hangisi Yıldız Olur?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Şenay Zeren, Dr. Barış Esen ve Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA – EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MURAT ÖZSOY – BİZ FİNANSAL DANIŞMANLIK KURUCUSU
MARUF BUZCUGİL – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. EVREN BOLGÜN - BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / İKTİSATÇI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

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