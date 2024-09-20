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  4. Yıl Sonunda Altın, Dolar Ve Borsada Beklenti Ne Yönde?

Yıl Sonunda Altın, Dolar Ve Borsada Beklenti Ne Yönde?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr.Barış Esen, Dr. Şeref Oğuz ve Şenay Zeren ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
SONER KURU - MARBAŞ MENKUL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
DOÇ. DR. DERYA HEKİM - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
MAKBULE DENİZ - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

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