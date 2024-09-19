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  4. Yılın Üçüncü Çeyreğinde Öne Çıkan Yatırım Araçları!

Yılın Üçüncü Çeyreğinde Öne Çıkan Yatırım Araçları!

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr.Barış Esen, Hakan Güldağ ve Şenay Zeren ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
SEDA YALÇINKAYA ÖZER - İNTEGRAL YATIRIM ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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