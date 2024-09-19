Yılın Üçüncü Çeyreğinde Öne Çıkan Yatırım Araçları!
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr.Barış Esen, Hakan Güldağ ve Şenay Zeren ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
SEDA YALÇINKAYA ÖZER - İNTEGRAL YATIRIM ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ