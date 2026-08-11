  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Finans
  4. Altın 2 Ayın Yükseğinden Gevşedi | Paranın İzinde | Doç. Dr. Atılım Murat | 11 Ağustos

Altın 2 Ayın Yükseğinden Gevşedi | Paranın İzinde | Doç. Dr. Atılım Murat | 11 Ağustos

Paranın İzinde, ekonominin nabzını tutan, piyasaları ve küresel gelişmeleri sade ve anlaşılır bir dille analiz eden bir ekonomi programıdır. Süheyla Yılmaz’ın sunumuyla yayınlanan programda;

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Abone ol

Finansal okuryazarlığını artırmak, yatırım kararlarını daha sağlıklı almak ve ekonomide olup biteni doğru okumak isteyenler için Paranın İzinde, her gün gündemi yakalayan güçlü içerikler sunar.

Diğer Videolar
Borsa Yatırımcısını Neler Bekliyor? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 11 Ağustos
Borsa Yatırımcısını Neler Bekliyor? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 11 Ağustos
AKSUE, CATES, AHGAZ, FMIZP: Hisse Analizi! | Serdar Pazı | Piyasanın Pusulası | 11 Ağustos
AKSUE, CATES, AHGAZ, FMIZP: Hisse Analizi! | Serdar Pazı | Piyasanın Pusulası | 11 Ağustos
Altın, Gümüş ve Petrolde Yükseliş! Piyasa Fiyatlamasında Ne Etkili? | Ekonomi Masası | 11 Ağustos
Altın, Gümüş ve Petrolde Yükseliş! Piyasa Fiyatlamasında Ne Etkili? | Ekonomi Masası | 11 Ağustos
Borsayı Bu Hafta Ne Bekliyor? | Yasin Özdemir | Paranın İzinde | 10 Ağustos
Borsayı Bu Hafta Ne Bekliyor? | Yasin Özdemir | Paranın İzinde | 10 Ağustos
Borsa Haftaya Nasıl Başlayacak? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 10 Ağustos
Borsa Haftaya Nasıl Başlayacak? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 10 Ağustos
PASEU, SASA, AKSEN, THYAO: Hisse Senedi Analizi! | Volkan Dükkancık | Piyasanın Pusulası| 10 Ağustos
PASEU, SASA, AKSEN, THYAO: Hisse Senedi Analizi! | Volkan Dükkancık | Piyasanın Pusulası| 10 Ağustos
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 10 Ağustos
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 10 Ağustos
Emtia ve Asya'da Satış! BIST'i Ne Bekliyor? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 24 Tem
Emtia ve Asya'da Satış! BIST'i Ne Bekliyor? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 24 Tem