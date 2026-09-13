Altın dilemması: Yükselişin sonu 45 yıllık bekleyiş mi?

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Altın son yıllarda yeniden küresel ekonomi gündeminin merkezine yerleşti. Jeopolitik riskler, yüksek enflasyon ve rezervleri çeşitlendirme arayışı merkez bankalarının altına olan ilgisini artırırken, bireysel yatırımcı talebi de güçlü seyrediyor.

Özellikle 2022'de Rusya Merkez Bankası'nın yurt dışında tuttuğu rezervlerin önemli bir bölümüne erişiminin engellenmesi, rezervlerin yalnızca büyüklüğünü değil, kriz dönemlerinde ne kadar erişilebilir olduğunu da tartışmaya açtı. Aynı yıl merkez bankalarının net altın alımı 1.136 tona ulaştı.

Ancak altının “güvenli liman” olarak görülmesi, fiyatının sürekli yükseleceği anlamına gelmiyor. 1980'de ons başına 850 dolara kadar yükselen altın, sonrasında uzun yıllar eski zirvesinin altında kaldı.

Altının binlerce yıllık serüvenini, merkez bankalarının neden altın tuttuğunu, doların küresel rezervlerdeki konumunu ve 1980 deneyiminin bugün için ne anlattığını inceliyoruz.