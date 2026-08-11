Altın, Gümüş ve Petrolde Yükseliş! Piyasa Fiyatlamasında Ne Etkili? | Ekonomi Masası | 11 Ağustos
Hakan Güldağ, Dr. Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomideki son gelişmeleri uzman konuklarla değerlendirdi.
Haber Merkezi
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Konuklar;
- Canan Sakarya - Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
- Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu - Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi / Ekonomi Gazetesi Yazarı