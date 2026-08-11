  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Finans
  4. Altın, Gümüş ve Petrolde Yükseliş! Piyasa Fiyatlamasında Ne Etkili? | Ekonomi Masası | 11 Ağustos

Altın, Gümüş ve Petrolde Yükseliş! Piyasa Fiyatlamasında Ne Etkili? | Ekonomi Masası | 11 Ağustos

Hakan Güldağ, Dr. Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomideki son gelişmeleri uzman konuklarla değerlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Abone ol

Konuklar;

  • Canan Sakarya - Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
  • Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu - Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi / Ekonomi Gazetesi Yazarı
Diğer Videolar
Altın 2 Ayın Yükseğinden Gevşedi | Paranın İzinde | Doç. Dr. Atılım Murat | 11 Ağustos
Altın 2 Ayın Yükseğinden Gevşedi | Paranın İzinde | Doç. Dr. Atılım Murat | 11 Ağustos
Borsa Yatırımcısını Neler Bekliyor? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 11 Ağustos
Borsa Yatırımcısını Neler Bekliyor? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 11 Ağustos
AKSUE, CATES, AHGAZ, FMIZP: Hisse Analizi! | Serdar Pazı | Piyasanın Pusulası | 11 Ağustos
AKSUE, CATES, AHGAZ, FMIZP: Hisse Analizi! | Serdar Pazı | Piyasanın Pusulası | 11 Ağustos
Borsayı Bu Hafta Ne Bekliyor? | Yasin Özdemir | Paranın İzinde | 10 Ağustos
Borsayı Bu Hafta Ne Bekliyor? | Yasin Özdemir | Paranın İzinde | 10 Ağustos
Borsa Haftaya Nasıl Başlayacak? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 10 Ağustos
Borsa Haftaya Nasıl Başlayacak? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 10 Ağustos
PASEU, SASA, AKSEN, THYAO: Hisse Senedi Analizi! | Volkan Dükkancık | Piyasanın Pusulası| 10 Ağustos
PASEU, SASA, AKSEN, THYAO: Hisse Senedi Analizi! | Volkan Dükkancık | Piyasanın Pusulası| 10 Ağustos
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 10 Ağustos
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 10 Ağustos
Emtia ve Asya'da Satış! BIST'i Ne Bekliyor? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 24 Tem
Emtia ve Asya'da Satış! BIST'i Ne Bekliyor? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 24 Tem