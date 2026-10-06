Avrupa sistem değiştiriyor: Türkiye için fırsat mı, yeni siyasi maliyet mi?

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Paranın İzinde’de Süheyla Yılmaz ve Zeynep Gürcanlı, Avrupa Birliği’nin karar alma ve savunma sisteminde hazırladığı değişikliklerin Türkiye’ye etkilerini, Orta Doğu’daki yeni güvenlik denkleminden Brezilya ve ABD seçimlerine, Avrupa’daki konut krizinden yükselen toplumsal protestolara kadar küresel siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Paranın İzinde’de bu hafta dünya siyasetindeki dönüşümün ekonomi ve Türkiye açısından yaratabileceği sonuçlar ele alındı. Programda Avrupa Birliği’nin yeni karar alma mekanizmaları, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisindeki konumu, Suudi Arabistan merkezli yeni savunma yapılanmaları, ABD ve Brezilya seçimleri ile Avrupa’daki siyasi kırılmalar öne çıktı.

Avrupa Birliği oy birliğinden vazgeçmek istiyor

Zeynep Gürcanlı, Avrupa Birliği’nin özellikle güvenlik ve dış politika alanlarında oy birliğiyle karar alma sisteminin ciddi sorunlar yarattığını söyledi.

Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, İsveç, Romanya ve Avusturya gibi ülkelerin daha fazla konuda oy çokluğuna geçilmesini istediğini belirten Gürcanlı, küçük ülkelerin ise ellerindeki en güçlü siyasi araçlardan biri olan veto hakkından vazgeçmek istemediğini ifade etti.

Türkiye savunmada Avrupa sistemine girebilir

Gürcanlı’ya göre sistem değişikliği Türkiye açısından önemli bir fırsat yaratabilir.

Türkiye’nin Avrupa savunma mekanizmalarına katılımı bugün Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin vetoları nedeniyle engellenirken, bazı alanlarda oy çokluğu ya da farklı hukuki mekanizmaların kullanılması Türkiye’nin tam üye olmadan Avrupa güvenlik yapılanmasına dahil olmasının önünü açabilir. su ses

Gümrük Birliği’ne siyasi şart gelebilir

Ancak aynı dönüşüm Türkiye için yeni riskleri de beraberinde getiriyor.

Gürcanlı, Avrupa Birliği’nin aday ülkelere tek pazara daha geniş erişim sağlarken bunun karşılığında AB dış politikasına uyum şartı getirmeye hazırlandığını söyledi.

Türkiye’nin uzun süredir talep ettiği Gümrük Birliği modernizasyonunun da bu koşula bağlanabileceğini belirten Gürcanlı, bunun Türkiye’nin bağımsız dış politika alanını daraltabileceğini ifade etti.

Avrupa bütçesinde tarımdan savunmaya kaynak aktarımı

Avrupa Birliği’nin değişen önceliklerinden biri de bütçe olacak.

Gürcanlı, yeni yedi yıllık bütçe hazırlanırken tarım sübvansiyonlarının bir bölümünün azaltılarak savunmaya aktarılmasının tartışıldığını söyledi. Almanya’nın bu yaklaşımı desteklediğini, Akdeniz ülkelerinin ise tarım desteklerinin korunmasını istediğini belirtti.

Türkiye Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi?

Programın Orta Doğu başlığında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında şekillenen yeni güvenlik mekanizması ele alındı.

Gürcanlı, üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının Mekke’de bir araya gelerek ortak bir bildiri yayımladığını söyledi.

Ancak Türkiye’nin kısa vadede Suudi Arabistan’a asker göndermesinin hukuken mümkün olmadığını belirtti.

“Asker gönderilmesi için Meclis onayı gerekir”

Gürcanlı, uluslararası bir anlaşmanın Türkiye açısından yürürlüğe girebilmesi için TBMM’de onaylanması gerektiğini hatırlattı.

Bu nedenle Mekke anlaşması Meclis’ten geçmeden ya da ayrıca bir tezkere çıkarılmadan Türkiye’nin doğrudan asker göndermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Buna karşılık teknik destek, eğitim, istihbarat paylaşımı veya askeri malzeme desteği gibi seçeneklerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Brezilya seçimi küresel dengeleri değiştirebilir

Brezilya’da ikinci tura kalan seçimler de programın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Gürcanlı, Brezilya’nın BRICS üyeliği ve Çin-Rusya ile yakın ilişkileri nedeniyle seçim sonucunun yalnızca Latin Amerika açısından değil, küresel güç dengeleri açısından da önemli olduğunu söyledi.

Bolsonaro’nun kazanması halinde Brezilya’nın ABD eksenine yaklaşabileceğini ve BRICS içindeki pozisyonunun tartışmaya açılabileceğini ifade etti.

3 Kasım seçimleri Trump için kritik

ABD’de yapılacak ara seçimlerin de dünya siyasetinin yönü açısından kritik olduğu belirtildi.

Gürcanlı, Temsilciler Meclisi ve Senato’daki dengelerin değişmesi halinde Donald Trump’ın iç politikada ciddi biçimde zorlanabileceğini söyledi.

Demokratların Kongre’de güç kazanması durumunda Trump yönetiminin çeşitli soruşturmalarla karşılaşabileceğini ve bunun ABD’de bir “güç boşluğu” yaratabileceğini ifade etti.

Trump güç kaybederse Türkiye de etkilenebilir

Gürcanlı, Türkiye’nin son dönemde ABD yönetimiyle özellikle Orta Doğu, Ukrayna ve Afrika politikalarında yakınlaştığını belirtti.

Trump’ın Kongre’de güç kaybetmesinin Türkiye-ABD ilişkilerinin yeniden tartışmaya açılmasına yol açabileceğini ifade eden Gürcanlı, Türkiye’nin daha bağımsız ve dengeli bir dış politika çizgisine dönmesinin gerekebileceğini söyledi.

İspanya’da konut krizi siyaseti değiştiriyor

Avrupa’daki siyasi kırılmaların en somut örneklerinden biri İspanya oldu.

Programda ülkedeki konut açığının yaklaşık 750 bin seviyesinde olduğu ve 2028’e kadar 1 milyon yeni konuta ihtiyaç duyulabileceği aktarıldı. 18-34 yaş grubunda aile yanında yaşama oranının arttığı, konut fiyatlarının ücretlerden çok daha hızlı yükseldiği belirtildi. su ses

Gürcanlı, İspanya’daki erken seçimin sağ partilerin güç kazanmasıyla sonuçlanabileceğini ve bunun Avrupa’nın siyasi eksenini daha fazla sağa taşıyabileceğini söyledi.

Avrupa giderek sağa kayıyor

Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’daki siyasi gelişmeleri birlikte değerlendiren Gürcanlı, Avrupa’da merkez siyasetin zayıfladığını ve sağ partilerin güç kazandığını belirtti.

Bu değişimin göç, savunma harcamaları, Ukrayna’ya verilen destek ve Avrupa Birliği’nin geleceği gibi başlıkların yeniden tartışılmasına yol açacağını söyledi.

Dünyada neden insanlar sokağa çıkıyor?

Programın son bölümünde İspanya, Fransa, Libya, Hindistan ve Pakistan’daki protestolar üzerinden küresel toplumsal huzursuzluk ele alındı.

Hayat pahalılığı, konut krizi, eğitim sorunları, gençlerin gelecek kaygısı, adalet arayışı ve siyasi kutuplaşmanın farklı ülkelerde benzer protesto dalgaları yarattığı belirtildi.

Gürcanlı, özellikle Avrupa’da savunma harcamalarının artmasıyla eğitim, sağlık ve sosyal politikalara ayrılan kaynakların azalmasının vatandaşların gündelik yaşamını doğrudan etkilemeye başladığını söyledi.

Bu durumun protestoları ve aşırı sağ partilere yönelimi güçlendirdiğini ifade etti.