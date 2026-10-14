BIST 100'de 12 bin desteği korunuyor: Fon tasfiyesi satışları bekleniyor

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Piyasalarda Açılışa Doğru'nun 14 Ekim yayınında Borsa İstanbul'da fon krizi sonrasında oluşan görünüm ele alındı. Dr. Nuri Sevgen, BIST 100'de 11.900-12.000 bölgesinin kritik destek olmaya devam ettiğini belirtirken, sorunun yalnızca ana endekste değil BIST Tüm ve halka arz hisselerinde daha belirgin olduğunu söyledi.

BIST 100'de 12 bin desteği çalışıyor

BIST 100'ün önceki günü 12.250 puandan kapattığını belirten Sevgen, 11.900-12.000 puan bölgesinin kritik destek olduğunu söyledi.

Endeksin bu seviyenin altına inmediğini ve kısa vadeli hareketli ortalamaların birbirine yaklaşmaya başladığını ifade eden Sevgen, buna karşılık işlem hacmindeki düşüşün ciddi boyuta ulaştığına dikkat çekti.

“Endeks yükseldi ama borsa yükseldi demek zor”

Sevgen, BIST 100'de pozitif kapanış görülmesine rağmen daha geniş piyasanın aynı performansı göstermediğini belirtti.

BIST 100 dışındaki hisseleri kapsayan geniş endeksin yeni dip seviyeye gerilediğini ve Temmuz 2025 seviyelerine geldiğini söyleyen Sevgen, halka arz endeksinde de kayıpların devam ettiğini ifade etti.

“Endeks 100 yükseldi ama borsa yükseldi demek zor.”

Halka arz endeksinin yaklaşık üçte iki oranında değer kaybettiğini ve yeni dip yaptığını aktardı.

Borsa İstanbul'da işlem hacmi yüzde 54 geriledi

Programda aktarılan verilere göre haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'daki işlem hacmi 81,4 milyar TL ile yılın en düşük seviyelerinden birine geriledi.

Bu rakamın fon krizi öncesindeki 15 Eylül'e göre yüzde 54 daha düşük olduğu belirtildi.

Sevgen, yatırımcının piyasaya yeniden dönmesi için tasfiye sürecinin ve fonlarda bulunan hisselerin nasıl satılacağının netleşmesi gerektiğini söyledi.

Fon krizi borsa yatırımcısını da beklemeye aldı

Fon krizinin yalnızca doğrudan fon yatırımcılarını etkilemediğini belirten Sevgen, Borsa İstanbul'da yaklaşık 6 milyon bakiyeli hesabın bulunduğuna dikkat çekti.

Fonlarla doğrudan bağlantısı bulunmayan yatırımcıların da belirsizlik nedeniyle yeni hisse almakta çekingen davrandığını söyleyen Sevgen, piyasada ciddi bir “bekle-gör” davranışı oluştuğunu ifade etti.

Özellikle tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan hisselerin ileride satılma ihtimalinin yatırım kararlarını zorlaştırdığını belirtti.

Fon tasfiyesindeki hisseler için satış riski

Tasfiye edilen fonların portföylerinde yalnızca sorunlu veya sert yükselmiş hisselerin bulunmadığını belirten Sevgen, finansal açıdan güçlü bazı şirketlerin hisselerinin de bu fonlarda bulunduğunu söyledi.

Bu hisselerin tasfiye kapsamında piyasada satılması halinde fiyatlar üzerinde yeni baskı oluşabileceğini ifade eden Sevgen, satışların hangi yöntemle ve ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin netliğin yatırımcı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Tasfiye işlemlerini yöneten bankalardan hangi hisselerin satıldığına ilişkin resmi açıklama gelmediğini belirtti.

45 bin 745 yatırımcı için ödeme beklentisi

Programda fon tasfiyesine ilişkin son gelişmeler de aktarıldı.

Sevgen, 45 bin 745 yatırımcıya yönelik ödemelerin bu hafta tamamlanmasının beklendiğini, ayrıca tasfiye dışındaki ancak ilgili portföy yönetim şirketlerinde bloke durumda bulunan bazı fonların önümüzdeki hafta yeniden açılmasının beklendiğini söyledi.

Blokelerin kalkmasının ardından yatırımcıların portföy yönetim şirketlerinden mevduata yönelmesinin yeni bir para hareketi yaratabileceğini ifade etti.

Bankalarda likidite fazlası 1,1 trilyon TL'ye yaklaştı

Fonlardan çıkan paranın önemli bölümünün bankacılık sistemine yöneldiğini belirten Sevgen, bankalardaki likidite fazlasının yaklaşık 1,1 trilyon TL'ye ulaştığını söyledi.

Bir önceki gün yaklaşık 751 milyar TL olan fazla likiditenin yaklaşık 300 milyar TL arttığını ifade eden Sevgen, yatırımcının ağırlıklı olarak mevduat, döviz ve altına yöneldiği bir görünüm bulunduğunu belirtti.

Borsaya para ne zaman geri döner?

Yatırımcıların güvenli limanlarda beklediğini belirten Sevgen, Borsa İstanbul'da birçok şirketin değerleme açısından ucuz olduğunu ancak bunun tek başına yatırımcıyı piyasaya çekmeye yetmediğini söyledi.

Yüksek faiz ortamında bir hisse altı ay boyunca aynı fiyatta kaldığında yatırımcının mevduat veya diğer faizli araçlara kıyasla fırsat maliyetiyle karşılaştığını vurguladı.

“Borsaya gelir para, merak etmeyin. Ama önemli olan önünü görebilmek.”

Sevgen, profesyonel yatırımcıların dahi kısa vadeli görünümü net biçimde okuyamadığı bir dönemde küçük yatırımcının yeni risk almakta isteksiz kalmasının doğal olduğunu ifade etti.

BIST 100 yıl sonuna kadar yükselir mi?

Yıl sonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sevgen, BIST 100'de yukarı yönlü hareket ihtimalini dışlamadığını ancak güçlü bir ralli için mevcut belirsizliklerin azalması gerektiğini söyledi.

Endeksin değerleme açısından makul seviyelerde olduğunu belirten Sevgen, yatırımcıların yüz milyarlarca lirayı mevduat ve diğer güvenli araçlarda beklettiğini ifade etti.

Piyasa şartları netleştiğinde bu paranın yeniden hisse senetlerine yönelme potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Ancak kısa vadeli beklentiler konusunda net konuşmadığını vurgulayan Sevgen, 11.900-12.000 puan bölgesinin izlenmeye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Özel sektör tahvillerinde geri ödeme riski

Fon krizinin özel sektör tahvillerine de yansıyabileceğine dikkat çekildi.

Sevgen, bankalardan finansmana erişemeyen şirketlerin sermaye piyasaları üzerinden tahvil ihraç ederek borçlandığını, geri ödemelerde yaşanabilecek sorunların tahvilleri taşıyan yatırım fonlarından bankalara kadar finansal sistemin farklı alanlarına yayılabileceğini söyledi.

Bir şirketin tahvil ödemesini gerçekleştirememesi halinde yatırımcı açısından tahsilat ve hukuki süreç başlayacağını, finansal kurumların ise karşılık ayırmak zorunda kalabileceğini belirtti.

ABD enflasyonu Fed'in faiz kararını nasıl etkiler?

Küresel tarafta gözler ABD'nin Eylül ayı tüketici enflasyonu verisine çevrildi.

Programda yıllık enflasyonun yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya, aylık enflasyonun ise yüzde 0,4'ten yüzde 0,6'ya yükselmesinin beklendiği aktarıldı.

Çekirdek enflasyonda ise aylık artışın yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Piyasanın 28 Ekim Fed toplantısında faiz artışı ihtimalini yüzde 22,7 seviyesinde fiyatladığı, Aralık toplantısında ise faiz artışı beklentisinin belirgin biçimde yükseldiği aktarıldı.

Bu nedenle ABD enflasyonunun özellikle dolar, tahvil faizleri, altın ve hisse senetleri açısından belirleyici olabileceği belirtildi.

Yapay zekâ yatırımları küresel borç sorununu büyütüyor

Küresel ekonomide en büyük risklerden birinin artan borç yükü olduğunu belirten Sevgen, uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişe dikkat çekti.

Sevgen, ABD'de kamu borcunun yaklaşık 40 trilyon dolara ulaştığını söyleyen Sevgen, bir yandan devletin yoğun şekilde borçlanırken diğer yandan yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarına yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık sermaye yönelmesinin finansman piyasasında rekabet yarattığını ifade etti.

Yatırımcıların uzun vadeli tahvillere karşı daha temkinli davranmasının küresel finansman maliyetlerini artırdığını belirtti.

Türkiye Yemen krizine dahil olur mu?

Programın dış politika başlıklarından biri Yemen'deki gerilim oldu.

Sevgen, Donald Trump'ın Husilere karşı Türkiye'den destek istenebileceğine yönelik açıklamalarına dikkat çekerek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşıyla Yemen ve bölgesel gerilimler üzerine gerçekleştirdiği görüşmeyi de hatırlattı.

Bu gelişmelerin Türkiye'nin Yemen krizinde daha aktif bir rol üstlenip üstlenmeyeceği tartışmasını gündeme getirebileceğini söyledi.