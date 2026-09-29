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BIST 100’den bir haftada 500 milyar TL silindi



Borsa İstanbul’da satış baskısı sürerken BIST 100’de bir haftalık kaybın 500 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi. Paranın İzinde’de piyasa değerindeki düşüş, fon tasfiye süreci ve yatırımcıların hangi göstergelere bakması gerektiği ele alındı.

Paranın İzinde’de Süheyla Yılmaz ve Yücel Tonguç Erbaş, Borsa İstanbul’daki sert değer kaybını ve fon krizinin piyasaya yansımalarını değerlendirdi. Yayında, BIST 100’de bir haftada yaklaşık 500 milyar TL’lik piyasa değerinin silindiği, BIST Tüm endekslerindeki düşüşün ise yüzde 19’un üzerine çıktığı aktarıldı.

Borsadaki kaybı nasıl okumak gerekiyor?



Tonguç Erbaş, toplam piyasa değerindeki düşüşün tek başına yeterli bir gösterge olmadığını belirterek, fon tasfiye sürecindeki hisseler ile bu süreçten doğrudan etkilenmeyen şirketlerin ayrıştırılması gerektiğini söyledi.

Erbaş, bazı hisselerde daha önce oluşan yüksek değerlemelerin geri çekilmesinin piyasanın normalleşmesi olarak da değerlendirilebileceğini belirtirken, satış dalgasının güçlü şirketlere de yayıldığına dikkat çekti. Bu süreçte BIST 30 ve BIST 100 içerisinde defter değerinin altında işlem gören şirketlerin bulunduğunu ifade etti.

“Artık kalite fiyatlanacak”



Erbaş, yeni dönemde yatırımcıların yalnızca hisse fiyatına değil şirketlerin temel göstergelerine daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.

Bir hissenin fiyatının düşük olmasının tek başına ucuz olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Erbaş, şirket yönetimi, şeffaflık, gerçek yatırımlar ve kârlılık potansiyelinin daha belirleyici hale geleceğini ifade etti. “Artık pazarda kalite fiyatlanacak” değerlendirmesinde bulunan Erbaş, getirilerin daha sınırlı ancak daha kalıcı olabileceğini söyledi.

Fon tasfiyesinde takvim beklentisi



Yayında fon tasfiye sürecine ilişkin belirsizlikler de ele alındı. Erbaş, fonlardaki hisse satışlarının başladığına dair henüz net bir işaret görmediğini, resmi bir tasfiye takviminin açıklanmasının yatırımcıların sorularının önemli bölümünü gidereceğini belirtti.

Erbaş’a göre fonların tamamının aynı sürede tasfiye edilmesi gerekmiyor. Fonların varlık yapısı ve yatırımcı profiline göre farklı takvimlerle ilerlenebileceğini belirten Erbaş, bazı fonlarda sürecin daha hızlı tamamlanmasının mümkün olabileceğini ifade etti.