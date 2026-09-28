BIST 12.800’de Tutunuyor: Fon Krizi Sonrası 1 Ekim Neden Önemli?

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Berfin Çipa'nın sunumuyla gerçekleşen programda, Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen; Anadolu Yatırım Araştırma Yönetmeni Dr. Gözde Sarak, Araştırma Yönetmen Yardımcısı Ecrin Şark, Yönetmen Yardımcısı Enes Dikidaş ve Araştırma Yönetmen Yardımcısı Mehmet Ali Katmer ile birlikte güne başlarken yatırımcıların merak ettiği başlıkları değerlendiriyoruz.

Programda öne çıkan başlıklar:

📌 Borsa İstanbul’da açılış beklentileri

📌 Endeks, hisse ve sektörlerde öne çıkan hareketler

📌 Küresel piyasalardan gelen sabah sinyalleri

📌 ABD, Avrupa ve Asya borsalarında son görünüm

📌 Fed, TCMB, Avrupa ve Japonya merkez bankalarına ilişkin beklentiler

📌 Altın, petrol, gümüş ve diğer emtia piyasalarında kritik seviyeler

📌 Döviz, faiz, tahvil ve risk iştahını etkileyen gelişmeler

📌 Grafik analizleri ve teknik seviyeler

📌 Günün yatırımcıya etkisi olacak haber akışı