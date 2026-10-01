BIST 30’da dengeler değişti: F/K oranı yarı yarıya geriledi

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Dr. Nuri Sevgen, Borsa İstanbul’daki endeks değişikliklerinin ardından BIST 30’un değerleme yapısının önemli ölçüde değiştiğini söyledi. Sevgen’in hesaplamasına göre endekste medyan fiyat/kazanç oranı yaklaşık 22,8’den 10 seviyesine, piyasa değeri/defter değeri oranı ise 1,65’ten 1’e geriledi.

Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru programında Dr. Nuri Sevgen, Borsa İstanbul’da yapılan son endeks değişikliklerinin ardından BIST 30 ve BIST 100’ün yeni yapısını değerlendirdi.

Sevgen, BIST 30’dan çıkan ve endekse dahil edilen hisselerin ardından değerleme rasyolarının belirgin biçimde gerilediğini söyledi. Hesaplamalarına göre endeksteki medyan fiyat/kazanç oranı yaklaşık 22,8’den 10 seviyesine inerken, piyasa değeri/defter değeri oranı da 1,65’ten 1 seviyesine yaklaştı.

“BIST 30 gerçekten BIST 30 oluyor”



Yeni ağırlık dağılımının endeksi daha dengeli hale getirdiğini belirten Sevgen, BIST 30’da en yüksek ağırlığın yaklaşık yüzde 13,86 ile Aselsan’da olduğunu söyledi. Tüpraş, BİM ve Türk Hava Yolları da yüksek ağırlığa sahip hisseler arasında yer aldı.

Sevgen, endeksten bazı yüksek değerlemeli hisselerin çıkarılmasıyla BIST 30 ve BIST 100’ün şirketlerin gerçek finansal durumunu daha sağlıklı yansıtan bir yapıya yaklaştığını ifade etti.

BIST 100’de defter değeri 1’e yaklaştı



Sevgen, BIST 100’de piyasa değeri/defter değeri oranının 1 seviyesine yaklaşmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Çok sayıda büyük şirketin defter değerinin altında işlem gördüğüne dikkat çeken Sevgen, bunun piyasanın değerleme açısından ucuzladığını gösterdiğini söyledi.

Ancak düşük değerlemelerin tek başına borsada yükseliş anlamına gelmediğini vurgulayan Sevgen, fon tasfiye süreci, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, işlem hacimleri ve yabancı yatırımcıların tavrının önümüzdeki dönemde belirleyici olacağını ifade etti.

Borsa İstanbul’da güven sorunu sürüyor



BIST 100’ün 12 bin puanın altında kapanmasının ardından piyasada satış baskısının devam ettiğini belirten Sevgen, BIST Tüm ve halka arz endekslerinde kayıpların daha sert olduğunu söyledi.

Özellikle halka arz endeksinde 16 Eylül’den bu yana düşüşün yüzde 50’yi aştığını belirten Sevgen, piyasadaki toparlanmanın kalıcı hale gelebilmesi için fon tasfiye sürecine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi ve güven ortamının yeniden sağlanması gerektiğini ifade etti.