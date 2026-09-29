Borsada 91 Hisse Taban: “Ucuzun Ucuzu Var” Uyarısı

Borsa İstanbul’da satış baskısı haftanın ilk gününde de etkisini sürdürdü. Dr. Nuri Sevgen, Piyasalarda Açılışa Doğru programında 628 hissenin 574’ünün gerilediğini, 91 hissenin ise taban seviyeden kapandığını belirtti. Sevgen’e göre bu görünüm yalnızca fon tasfiyesi kapsamındaki hisselerle açıklanamayacak kadar geniş bir satışa işaret ediyor.

Piyasadaki asıl problemin belirsizlik olduğunu vurgulayan Sevgen, peş peşe gelen ve zaman zaman değişen kararların yatırımcıların risk alma iştahını azalttığını ifade etti. Bu ortamda yatırımcıların nakitte kalma, döviz veya altın gibi daha güvenli görülen alanlara yönelme eğiliminin güçlendiğini söyledi.

“Ucuzun ucuzu vardır” uyarısı

BIST 100’ün 12.400 seviyelerine kadar gerilediğini belirten Sevgen, BIST 100 dışındaki hisselerde kayıpların daha da derinleştiğine dikkat çekti. Mevcut ortamda “çok ucuz kaldı” diyerek yeni alım yapmak için erken olduğunu belirten Sevgen, piyasadaki belirsizliğin azalmasının beklenmesi gerektiğini söyledi.