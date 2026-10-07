Borsa’da kritik eşik: Fon belirsizliği sürüyor, gözler 12.300 desteğinde

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Piyasalarda Açılışa Doğru’da Dr. Nuri Sevgen ve Hakan Güldağ, Borsa İstanbul’da işlem hacmindeki sert düşüşü, fon tasfiyelerinde süren belirsizliği, yabancı yatırımcı açısından FTSE Russell ve MSCI kararlarını, TCMB’nin likidite politikasını ve altın-gümüşte kritik seviyeleri değerlendirdi.

Programda Borsa İstanbul’daki son hareketin yalnızca BIST 100 üzerinden okunmaması gerektiği vurgulandı. Dr. Nuri Sevgen, ana endeksin üç günlük yükselişin ardından yeniden eksiye döndüğünü, daha geniş piyasa göstergelerinde ise zayıflığın devam ettiğini söyledi.

BIST 100’de 12.300 kritik destek

Sevgen, BIST 100’ün günü 12 bin 374 puandan tamamladığını, gün içi en düşük seviyenin ise 12 bin 314 olduğunu belirtti.

İşlem hacimlerinin özellikle 17 Eylül sonrasında belirgin şekilde gerilediğine dikkat çeken Sevgen, piyasada hacim kaybının önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.

Teknik görünümde 12.300 puanı kritik destek olarak gösteren Sevgen, bu seviyenin kırılması halinde endeksin yeniden 11.900-12.000 bandına doğru çekilebileceğini ifade etti.

Asıl zayıflık BIST Tüm ve halka arz endeksinde

Sevgen’e göre BIST 100’deki görünüm piyasanın tamamını yansıtmıyor.

BIST Tüm Endeksi’nin yeni bir dip yaptığını, halka arz endeksinin de Şubat ayından bu yana görülmeyen seviyelere gerilediğini belirten Sevgen, geniş piyasanın ana endeksten daha zayıf seyrettiğini söyledi.

“Ucuzun daha ucuzu olabilir”

Fon tasfiyeleriyle ilgili belirsizliğin yatırımcıların önünü görmesini engellediğini söyleyen Sevgen, çok sayıda kaliteli ve ucuz şirket bulunmasına rağmen yatırımcıların yeni pozisyon almakta temkinli davrandığını belirtti.

“Ucuz senetler var ama ucuzun daha ucuzu olabilir” yaklaşımının piyasada bekleme eğilimini güçlendirdiğini ifade etti.

FTSE Russell Türkiye’yi gelişmekte olan piyasada tuttu

Programda FTSE Russell’ın Türkiye’ye ilişkin son değerlendirmesi de ele alındı.

FTSE Russell’ın Türkiye’yi “Frontier Market” kategorisine indirmeyerek gelişmekte olan piyasalar sınıfında tutmasının olumlu olduğunu belirten Sevgen, buna karşın kararın “her şey yolunda” mesajı olarak okunmaması gerektiğini söyledi.

Sevgen, piyasanın özellikle Kasım ayında gelecek MSCI değerlendirmesine odaklanacağını belirtti.

Tasfiye fonlarındaki satışlar piyasayı nasıl etkiler?

Tasfiye kapsamındaki fonların elindeki hisselerin satılması halinde etkinin yalnızca ilgili hisselerle sınırlı kalmayabileceğini belirten Sevgen, genel piyasanın da satış baskısından etkilenebileceğini söyledi.

Resmi bir satış takviminin açıklanmamasının belirsizliği artırdığını vurgulayan Sevgen, özellikle büyük miktarda hisse barındıran fonlarda satışların başlamasının alıcıların geri çekilmesine yol açabileceğini ifade etti.

“Takvim yok, ne zaman biteceği belli değil”

Sevgen, fon tasfiyelerinde yatırımcıların en büyük sorununun net bir takvimin bulunmaması olduğunu söyledi.

Hangi varlıkların ne zaman satılacağı, ödemelerin nasıl yapılacağı ve tasfiye sürecinin ne zaman sonuçlanacağı konusunda kesin bilgi bulunmadığını belirten Sevgen, bu tablo netleşmeden Borsa İstanbul’da güçlü ve kalıcı bir yükseliş beklemenin iyimser olacağını ifade etti.

Dolar bazında Borsa ne ucuz ne pahalı

Bir izleyicinin sorusu üzerine BIST 100’ü dolar bazında değerlendiren Sevgen, endeksin uzun dönemli bandının yaklaşık orta bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Dolar bazında da güçlü bir alım sinyali oluşmadığını belirten Sevgen, yabancı yatırımcının esas olarak Türk lirasının değer seviyesini takip ettiğini ifade etti. TL’nin halen değerli bulunmasının yabancı yatırımcının agresif giriş yapmasını sınırladığını söyledi.

Güvensizlik para piyasası fonlarını da vurdu

Fon krizinin yalnızca sorunlu portföy yönetim şirketlerini değil, büyük bankaların para piyasası fonlarını da etkilediği belirtildi.

Sevgen, yatırımcıların güven kaybı nedeniyle büyük bankaların likit ve para piyasası fonlarından çıkıp mevduata yönelmeye başladığını söyledi.

Özellikle para piyasası fonlarında kullanılan pay repo işlemlerinin ve teminat yapısının yatırımcılar tarafından yeterince bilinmediğini belirten Sevgen, tasfiye kapsamındaki bazı varlıklardaki sert fiyat düşüşlerinin bu fonlarda da kayba yol açabildiğini ifade etti.

“En büyük sorun para piyasası fonlarında”

Sevgen, Ağustos sonu verilerinin mevcut fon yapılarını tam olarak göstermediğine dikkat çekti.

Eylül ayında fonların portföylerinde ne tür değişiklikler yapıldığının henüz net olmadığını söyleyen Sevgen, bazı özel sektör tahvillerinde ödeme sorunları ve pay repo teminatlarında değer kayıpları yaşanmasının para piyasası fonlarını da zorladığını belirtti.

Bankalarda 903,5 milyar TL likidite fazlası

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki açıklamaları da programda değerlendirildi.

Sevgen, Karahan’ın açıklamalarından “temkinli” bir para politikası mesajı aldığını söyledi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi için teknik olarak alanı bulunduğunu ancak belirsizlikler nedeniyle acele etmediğini belirtti.

EVDS verilerine göre bankaların yaklaşık 903,5 milyar TL likidite fazlası bulunduğunu aktaran Sevgen, bankaların bu parayı Merkez Bankası’na park ettiğini söyledi.

Para fonlardan çıktı, mevduata gitti

Sevgen’e göre fonlardan çıkan paranın önemli bölümü mevduata yöneldi.

Bankaların son günlerde mevduat faizlerini düşürmeye başlamasını da sistemdeki yüksek likiditeyle ilişkilendiren Sevgen, 32 günlük mevduat oranlarının yüzde 38-38,5 seviyelerinden yüzde 37 civarına gerilediğini söyledi.

Sistemik risk şimdilik görünmüyor

Fon kriziyle ilgili kurumsal hesapların ve şirketlerin ödeme güçlükleri yaşamasının reel sektör ve özel sektör tahvil piyasasına yansıma ihtimalinin konuşulduğunu belirten Sevgen, buna rağmen mevcut tabloda bankacılık sistemini tehdit eden bir sistemik risk görmediğini söyledi.

Buna karşılık portföy yönetim şirketlerinin uzun süre zorlanabileceğini ve yatırımcı güveninin yeniden kurulmasının zaman alacağını ifade etti.

ABD’de kısa vadeli tahvil faizleri neden yükseliyor?

Anadolu Yatırım Yönetmen Yardımcısı Enes Dikdaş, ABD’de kısa vadeli Hazine bonolarında yükselen faizleri değerlendirdi.

ABD para piyasası fonlarına 2026’nın ilk dokuz ayında yaklaşık 158 milyar dolar giriş olduğunu, önceki iki yılda ise bu rakamın yaklaşık 800 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Bir yandan ABD Hazinesi’nin daha fazla borçlanırken diğer yandan para piyasası fonları ve Fed’in bono talebinin zayıflamasının faizleri yukarı ittiğini belirtti.

Dikdaş, kısa vadeli dolar fonlama maliyetlerinin yükselmesinin gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını da olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Altında 4.100 dolar desteği

Altın tarafında Sevgen, 4.100 dolar seviyesini kritik destek olarak gösterdi.

Bu seviyenin altında yeniden 4.000 dolar ve bir miktar altına doğru geri çekilme ihtimali bulunduğunu belirten Sevgen, altındaki uzun vadeli ana hikâyenin ise değişmediğini söyledi.

Çin Merkez Bankası’nın rezerv artırmaya devam etmesinin altını uzun vadede desteklediğini ifade etti.

Gümüşte kritik seviye 60 dolar

Gümüşte ise 60 dolar seviyesinin takip edilmesi gerektiğini belirten Sevgen, bu desteğin kırılması halinde 55 dolara doğru geri çekilme görülebileceğini söyledi.

Altın ve gümüşte kısa vadeli spekülatif alım için henüz net bir sinyal görmediğini, buna karşılık orta ve uzun vadede geri çekilmelerin değerlendirilebileceğini ifade etti.

“MSCI sorunu yaratmadı, görünür hale getirdi”



Programın önemli başlıklarından biri de fon krizinde MSCI’nin rolü oldu.

Sevgen, MSCI’nin yaşanan sürecin nedeni olmadığını, uzun süredir var olan sorunları görünür hale getiren bir “tetikleyici” olduğunu söyledi.

Sorunların daha önce de sermaye piyasası çevrelerinde konuşulduğunu belirten Sevgen, MSCI’nin yalnızca endeks ve piyasa yapısındaki uyumsuzluğa dikkat çektiğini ifade etti.

Nuri Sevgen şu anda en çok neyi izliyor?

Sevgen, mevcut piyasada en çok takip ettiği göstergenin günlerdir taban olan hisselerin çözülüp çözülmediği olduğunu söyledi.

Fonlarla bağlantılı haber akışının ve taban serilerinin sona ermesinin piyasada normalleşmenin ilk işaretlerinden biri olacağını belirtti.

Sosyal medyadaki teyitsiz bilgilerin yatırımcı paniğini artırdığına dikkat çeken Sevgen, özellikle belirsizlik dönemlerinde uzmanlığı olmayan kişilerin yaptığı yorumların dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.