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  4. Borsanın Şifreleri: Yön Ne Olacak? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 14 Temmuz

Borsanın Şifreleri: Yön Ne Olacak? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 14 Temmuz

Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru, hafta içi her sabah 08.45–09.15 arasında piyasaların açılışına yönelik en kritik verileri, beklentileri ve uzman yorumlarını ekrana taşıyor.

Haber Merkezi
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Berfin Çipa'nın sunumuyla gerçekleşen programda, Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen; Anadolu Yatırım Araştırma Yönetmeni Dr. Gözde Sarak, Araştırma Yönetmen Yardımcısı Ecrin Şark ve Araştırma Yönetmen Yardımcısı Mehmet Ali Katmer ile birlikte güne başlarken yatırımcıların merak ettiği başlıkları değerlendiriyoruz.

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