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  4. Borsayı Bu Hafta Ne Bekliyor? | Yasin Özdemir | Paranın İzinde | 10 Ağustos

Borsayı Bu Hafta Ne Bekliyor? | Yasin Özdemir | Paranın İzinde | 10 Ağustos

Paranın İzinde, ekonominin nabzını tutan, piyasaları ve küresel gelişmeleri sade ve anlaşılır bir dille analiz eden bir ekonomi programıdır. Süheyla Yılmaz’ın sunumuyla yayınlanan programda;

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Finansal okuryazarlığını artırmak, yatırım kararlarını daha sağlıklı almak ve ekonomide olup biteni doğru okumak isteyenler için Paranın İzinde, her gün gündemi yakalayan güçlü içerikler sunar.

Bölümler;

  • BDDK’dan tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
  • Üç hisseye kredili işlem yasağı
  • Borsayı bu hafta ne bekliyor?
  • Hisseler için beklentiler
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