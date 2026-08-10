Borsayı Bu Hafta Ne Bekliyor? | Yasin Özdemir | Paranın İzinde | 10 Ağustos
Paranın İzinde, ekonominin nabzını tutan, piyasaları ve küresel gelişmeleri sade ve anlaşılır bir dille analiz eden bir ekonomi programıdır. Süheyla Yılmaz’ın sunumuyla yayınlanan programda;
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Finansal okuryazarlığını artırmak, yatırım kararlarını daha sağlıklı almak ve ekonomide olup biteni doğru okumak isteyenler için Paranın İzinde, her gün gündemi yakalayan güçlü içerikler sunar.
Bölümler;
- BDDK’dan tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- Borsayı bu hafta ne bekliyor?
- Hisseler için beklentiler