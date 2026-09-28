Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 28 Eylül

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Faiz kararları, enflasyon, borsa ve dövizdeki gelişmeleri konuşurken iş dünyasının, yatırımcının ve vatandaşın sorularına yanıt arıyoruz. Ankara’dan haberler ve sahadan gözlemlerle, açıklanan rakamların ve alınan kararların günlük hayattaki karşılığına bakıyoruz.

Piyasalardaki hareketlerden üretime, istihdamdan hayat pahalılığına kadar ekonomiyi farklı yönleriyle tartışıyoruz. Sorularınız ve yorumlarınızla siz de sohbete katılın.