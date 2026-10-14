Cari açık 60 milyar dolara yaklaşabilir: Enerji fiyatları ve fon krizi baskıyı artırıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Paranın İzinde’nin 14 Ekim yayınında Prof. Dr. Sinan Alçın ile küresel borçlanma sistemi, ABD tahvil faizleri, Türkiye’nin cari açık görünümü ve Borsa İstanbul’daki fon krizinin etkileri değerlendirildi.

Türkiye’nin cari açığı yıl sonunda 60 milyar dolara çıkabilir

Alçın, Türkiye’nin enerji, ham madde ve ara malında dışa bağımlı yapısı nedeniyle ekonomik büyümenin aynı zamanda cari açığı artırdığını söyledi.

2025 yılının yaklaşık 25 milyar dolarlık cari açıkla kapatıldığını, 2026’nın ilk sekiz ayında ise açığın 44 milyar dolara ulaştığını belirten Altun, yıl sonu tahminini 58-60 milyar dolar bandına yükseltti.

“Türkiye ekonomisi için bence yıl sonunda 58-60 milyar bandında bir düzey bekleyebiliriz.”

Bu seviyenin cari açığın milli gelire oranını yüzde 3’ün üzerine taşıyabileceğini ifade etti.

Petrol fiyatları cari açık için en büyük risklerden biri

Cari açık tahminindeki yukarı yönlü revizyonun en önemli nedenlerinden biri olarak enerji maliyetleri gösterildi.

Alçın, Hürmüz krizinin ardından ham petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalmasının Türkiye ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Türkiye’nin üretim arttıkça daha fazla enerji, ham madde ve ara mal ithal etmek zorunda kaldığını belirten Altun, bu yapının cari açığı kronik bir sorun haline getirdiğini ifade etti.

Cari açık kriz anlamına geliyor mu?

Alçın, 60 milyar dolara yaklaşabilecek cari açığın tek başına doğrudan bir kriz anlamına gelmediğini söyledi.

Asıl kritik konunun açığın nasıl finanse edileceği olduğunu belirten Alçın, 2026’da finansmanın önemli bölümünün Merkez Bankası rezervleri üzerinden sağlandığını ifade etti.

“Mevcut cari açık bir kriz anlamına gelmez. Ama cari açığın rezervler üzerinde yarattığı stres artıyor.”

Fon krizinin ve iç siyasi gelişmelerin doğrudan yabancı yatırımlar ile portföy yatırımlarındaki gerilemeyi hızlandırmasının rezerv yönetimini daha önemli hale getirdiğini söyledi.

IMF’den küresel borç sarmalı uyarısı

Programda IMF’nin yüksek borç, yüksek faiz ve kalıcı enflasyonun aynı anda yaşanmasının yaratabileceği risklere yönelik uyarıları da değerlendirildi.

Alçın, dünya genelinde üretilen mal ve hizmetlerin değerinin yaklaşık 85 trilyon dolar seviyesinde olmasına karşılık borçla birlikte dolaşan toplam para büyüklüğünün yaklaşık 300 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Bu farkın sürdürülebilir olmadığını savunan Altun, sistemde yaşanabilecek sert bir düzeltmenin 2008 benzeri büyük bir küresel finansal kriz yaratabileceği değerlendirmesinde bulundu.

“2008 benzeri küresel kriz riski var”

Alçın, küresel finansal sistemde artan borçların tek risk olmadığını; ABD’nin küresel ekonomik hakimiyetinin tartışılması, petrodolar sistemindeki değişim, Çin’in yükselişi ve ticaret savaşlarının da mevcut sistemi zorladığını söyledi.

Panik dönemlerinde finansal varlıkların hızla gerçek değerlerine dönmesinin sert fiyat düşüşlerine yol açabileceğini belirten Altun, bunun normal koşullarda sorun yaşamayan piyasalarda bile yeni kriz alanları yaratabileceğini ifade etti.

ABD 10 ve 30 yıllık tahvil faizleri neden kritik?

Alçın, özellikle ABD’nin 10 ve 30 yıllık tahvil faizlerinin uzun süredir yüzde 5’in altında kalamamasını küresel finans sistemindeki stresin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.

Tahvil faizlerindeki yüksek seyrin devletlerin borçlanma maliyetini artırırken yatırımcıların uzun vadeli risk alma isteğini de azalttığını söyledi.

IMF’nin son uyarılarının da bu biriken risklerin artık görmezden gelinemeyecek seviyeye ulaşmasıyla bağlantılı olduğunu savundu.

Çin dolar rezervlerini neden azaltıyor?

Çin’in rezerv politikasındaki değişim de programın önemli başlıklarından biri oldu.

Alçın, Çin’in 2008 öncesinde yaklaşık 4,4 trilyon dolarlık döviz rezervine sahip olduğunu, bu rakamın zamanla yaklaşık 2,1 trilyon dolar seviyesine çekildiğini söyledi.

Çin’in dolar ağırlığını azaltırken altın, farklı para birimleri ve diğer finansal varlıklara yöneldiğini belirten Alçın, bu stratejinin ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığını ifade etti.

Çin’in dış ticaret fazlası 1 trilyon dolara yaklaştı

Çin’in yaklaşık 1 trilyon dolarlık dış ticaret fazlasına rağmen ekonomide önemli iç sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Alçın, Çin’in 2015 sonrasında üretimini daha yüksek katma değerli ve daha düşük çevresel maliyete sahip sektörlere kaydırdığını söyledi.

Bununla birlikte konut piyasasındaki sorunlar ve iç talebin yeterince güçlü olmaması nedeniyle dış ticaret fazlasının tek başına ekonomik başarı göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Fon krizi Borsa İstanbul’da işlem hacmini yarıya düşürdü

Türkiye’de fon krizinin Borsa İstanbul üzerindeki etkileri de değerlendirildi.

Programda işlem hacmi ve işlem adedinin yaklaşık yarıya gerilediği belirtilirken Altun, piyasada kalıcı toparlanma için öncelikle fon krizinden kaynaklanan “kanamanın durdurulması” gerektiğini söyledi.

“Fonun yarattığı etkilerin tamamıyla Borsa İstanbul’dan silindiğinin hem yerli hem yabancı yatırımcı açısından tatmin edici ölçüde ortaya çıkmış olması lazım.”

Fonlarda yaşanan kayıpların nasıl karşılanacağının ve tasfiye sürecinin nasıl tamamlanacağının yatırımcı güveni açısından belirleyici olacağını ifade etti.

Borsa İstanbul fon krizi sonrası nasıl toparlanabilir?

Alçın, kriz sonrasında Borsa İstanbul’da daha sağlıklı bir fiyatlama yapısının oluşabileceğini söyledi.

Manipülatif hareketlerin azalması ve şirketlerin gerçek değerlerine daha yakın fiyatlanmasının piyasa açısından olumlu bir sonuç olabileceğini belirten Alçın, halka açık şirketlerin kurumsallaşmaya daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Şirketlerin halka arzı yalnızca ucuz finansman sağlama yöntemi olarak görmemesi gerektiğini söyleyen Alçın, halka arz öncesi ve sonrası kurumsal yönetim süreçlerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.