Fon tasfiyesi, faiz indirimi ve yeni yatırımlar ekonomi gündeminin merkezinde

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Ekonomi Masası'nda fon tasfiye sürecinden Merkez Bankası'nın faiz kararına, Uber ve Nordex'in Türkiye yatırımlarından borsa ve yabancı yatırımcı görünümüne kadar ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları değerlendirildi. Vahap Munyar ve TSKB Başekonomisti Dr. Burcu Ünüvar, piyasaların önündeki riskleri ve beklentileri anlattı.

Uber Türkiye yatırımını 500 milyon dolara çıkarıyor

Vahap Munyar, Uber'in Türkiye'deki yatırım planını 2030'a kadar 500 milyon dolara yükselttiğini aktardı. İstanbul'da kurulacak yeni merkezde önemli bir teknoloji yapılanmasının da yer alacağını belirten Munyar, daha önce 180 kişi olarak planlanan teknoloji ekibinin 360 kişiye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'de geliştirilecek yazılımların Uber'in küresel operasyonlarında da kullanılacağını belirten Munyar, yatırımın hizmet ihracatı açısından da önem taşıdığına dikkat çekti.

Fon tasfiyesinde ödeme formülü tartışılıyor

Yayının önemli gündemlerinden biri fon tasfiye süreci oldu. Programda aktarılan bilgilere göre belirli fonlarda yatırımcılara yönelik ödemeler 8 Ekim itibarıyla başlıyor. Sürecin önümüzdeki aylarda devam etmesi beklenirken ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağı vurgulandı.

Vahap Munyar ise özellikle 1 milyon liraya kadar yapılacak ödemelerde hangi formülün uygulanacağının açık biçimde anlatılması gerektiğini söyledi. Ana para ile fonlarda oluşan getirinin nasıl ayrıştırılacağının önem taşıdığını belirten Munyar, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Borsada güven sorunu halka arzları etkiliyor

Fon krizinin sermaye piyasalarına etkisini değerlendiren Munyar, yeni halka arzların belirgin biçimde yavaşladığını söyledi. Bazı şirketlerin mevcut piyasa koşullarında halka arz kararlarını yeniden değerlendirdiğini aktaran Munyar, yaşanan sürecin Borsa İstanbul'a yönelik güven üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Munyar, buna karşılık sağlam şirketlerde kısa vadeli hareketler yerine üç-beş yıllık perspektifle yapılacak yatırımlar açısından mevcut dönemin fırsat yaratabileceğini söyledi.

İş dünyasında faiz indirimi beklentisi güçleniyor

Yüksek finansman maliyetlerinin reel sektör üzerindeki baskısına dikkat çeken Munyar, şirketlerin hem işletme sermayesi hem de yeni yatırımlar açısından daha düşük faiz beklediğini söyledi.

22 Ekim'deki Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasada indirim beklentisinin oluştuğunu belirten Munyar, 100 baz puanlık indirimin yanı sıra 150 baz puanlık indirimi mümkün görenlerin de bulunduğunu aktardı.

Nordex'in 2027 kapasitesi tamamen doldu

Enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Munyar, Nordex'in İzmir'deki rüzgar türbini kanadı üretim tesisinin 2027 yılı kapasitesinin tamamen dolduğunu, 2028'in ilk yarısının da şimdiden sipariş aldığını söyledi.

Türkiye'nin Nordex açısından Almanya'nın ardından ikinci büyük pazar olduğunu belirten Munyar, şirketin Türkiye'de dişli kutusu ve jeneratör üretiminin de ilerleyen dönemde gündeme gelebileceğini aktardı.

Ünüvar: Fon krizinde toz bulutu henüz dağılmadı

TSKB Başekonomisti ve Direktörü Dr. Burcu Ünüvar ise fon krizinin ekonomik etkilerinin henüz tamamen ortaya çıkmadığını söyledi. Ünüvar, krizin yalnızca fonlarda doğrudan parası bulunan yatırımcıları değil, fonların yatırım yaptığı hisseleri taşıyan yatırımcıları ve reel ekonomideki şirketleri de etkileyebileceğine dikkat çekti.

Büyüme üzerindeki ilk etkinin aşağı yönlü olmasını beklediğini belirten Ünüvar, özellikle şirketlerin işletme sermayesinde yaşanabilecek sıkışmanın arz tarafında da sorun yaratabileceğini ifade etti.

Yabancı yatırımcıda hisse yerine tahvil ve bono öne çıkabilir

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye karşı temkinli davranmaya devam ettiğini belirten Ünivar, buna rağmen Türkiye'ye ayrılabilecek yatırım bütçesi bulunduğunu söyledi.

Ünivar, kısa vadede yabancı yatırımcı açısından Türkiye'nin asıl hikayesinin hisse senetlerinden çok tahvil ve bono piyasasında oluşabileceğini ifade etti. Dezenflasyonun daha görünür hale gelmesi ve Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimlerinin bu piyasayı destekleyebileceğini kaydetti.

“Ekimde faiz indirimi sürpriz olmaz”

Merkez Bankası'nın faiz politikasını değerlendiren Ünivar, ekim ayında yapılacak bir faiz indiriminin artık piyasa açısından sürpriz olmayacağını söyledi. Bununla birlikte sıkı para politikası duruşunun korunmasından yana olduğunu belirten Ünivar, olası bir indirimin ardından Merkez Bankası'nın vereceği mesajların kritik olacağını vurguladı.

Enflasyonda düşüş beklediklerini ancak çok keskin bir dezenflasyon öngörmediklerini söyleyen Ünivar, 2027'nin de zor bir yıl olabileceğine dikkat çekti. Gıda emtiaları ve kamu harcamalarının takip edilmesi gerektiğini belirten Ünüvar, sıkı duruşun 2027'nin özellikle ilk yarısında kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.