Ekonomide kritik hafta: Enflasyon, fon krizi, Avrupa ve TCMB aynı masada

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Ekonomi Masası’nda haftanın ekonomi gündemi geniş bir çerçevede ele alındı. Nouriel Roubini’nin küresel ekonomi mesajlarından Eylül enflasyonuna, fon krizinden Avrupa Birliği’nin yeni dönemine, Kalkınma Yolu Projesi’nden dış ticaret ve TCMB’nin faiz politikasına kadar piyasalara yön verecek başlıklar değerlendirildi.

Ekonomi Masası’nda Şenay Zeren ve Talip Aktaş, haftanın öne çıkan ekonomik ve jeopolitik gelişmelerini değerlendirdi. Programda Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe, Ekonomi Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Hekim yayına katıldı.

Roubini’den 2027 için daha iyimser tablo



Ekonomi Gazetesi’nin Dönüşen Liderlik Zirvesi’nde konuşan ekonomist Nouriel Roubini’nin değerlendirmeleri programın ilk başlıklarından biri oldu.

Roubini, yüksek enerji fiyatları, korumacılık, ticaret savaşları ve yüksek faizlerin kısa vadede küresel ekonomiyi baskıladığını ancak önümüzdeki yıl koşulların daha olumlu hale gelebileceğini belirtti. Roubini’nin beklentisi, daha düşük enflasyon ve daha yüksek büyüme yönünde oldu.

Fon krizine de değinen Roubini, gerekli reformların yapılması ve uygun düzenleme-denetim mekanizmasının kurulması halinde yaşanan sürecin sistem genelini kalıcı biçimde bozmak yerine sınırlı bir şok olarak kalabileceğini değerlendirdi.

Programda haftanın en önemli verilerinden biri olarak Eylül enflasyonu öne çıktı. Piyasa beklentisinin aylık yüzde 2,18 olduğu aktarılırken Talip Aktaş, yaklaşık yüzde 2,5 civarında bir gerçekleşme beklediğini söyledi.

Geçen yıl Eylül ayındaki yüzde 3,23’lük verinin altında kalacak bir aylık enflasyonun baz etkisiyle yıllık oranı aşağı çekebileceği belirtildi. Ancak Kasım ve Aralık aylarında geçen yılın düşük bazının devreden çıkmasıyla dezenflasyon sürecinin zorlaşabileceğine dikkat çekildi.

Kalkınma Yolu’nda petrol karşılığı finansman modeli



Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ise Irak ile yürütülen Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin yeni ayrıntıları aktardı.

Projede Irak’ın Türkiye’ye petrol vermesi, petrol gelirlerinin bir fonda toplanması ve projede görev alan firmalara ödemelerin bu fondan yapılması üzerinde durulduğu belirtildi. Projenin Basra’dan Avrupa’ya uzanacak demiryolu hattını kapsadığı, ilerleyen dönemde karayoluyla da desteklenmesinin planlandığı aktarıldı. Projenin büyüklüğü için yaklaşık 17 milyar dolar seviyesinden söz edildi.

Türk müteahhitlerine Avrupa kapısı



Gökçe, Türk müteahhitlik firmalarının Avrupa’daki ihalelere girişini kolaylaştırabilecek düzenlemelerin de gündemde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin kamu ihalelerinde yerli firmalara sağladığı yüzde 15’lik fiyat avantajının bazı Avrupa Birliği ülkeleri için uygulanmaması halinde, karşılıklılık esasına dayalı olarak Türk şirketlerinin Avrupa ihalelerine erişiminin kolaylaşabileceği belirtildi.

Avrupa Birliği’nde yeni dönem Türkiye’yi sıkıştırabilir



Ekonomi Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, Avrupa Birliği’nin karar alma mekanizmaları ve bütçe önceliklerinde önemli değişikliklere hazırlandığını söyledi.

AB’nin özellikle güvenlik ve savunma alanında oy birliği şartını aşmanın yollarını aradığını belirten Gürcanlı, Türkiye açısından bunun hem fırsat hem de risk taşıdığına dikkat çekti. Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisine dahil olmasının önündeki Rum ve Yunan vetolarının aşılması mümkün olabilirken, Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna AB dış politikasına uyum şartının bağlanabileceğini söyledi.

Avrupa bütçesinde savunma öne çıkıyor



Gürcanlı, Avrupa Birliği’nin önümüzdeki yedi yıllık bütçesinde savunma harcamalarının daha büyük pay almasının gündemde olduğunu aktardı.

Tarım desteklerinin azaltılıp savunmaya daha fazla kaynak aktarılması yönündeki eğilimin özellikle tarım ağırlıklı ülkelerde siyasi ve toplumsal gerilim yaratabileceğini belirtti. Avrupa’da merkez siyasetin zayıflaması ve aşırı sağ partilerin yükselişinin de bu süreci daha karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

İhracat rekor kırdı ama maliyet baskısı sürüyor



Programda dış ticaret rakamları da değerlendirildi. Yıllıklandırılmış ihracatın 2026 sonu için öngörülen seviyeye Eylül sonunda ulaştığı ancak ithalatın da rekor seviyeye çıktığı belirtildi.

Talip Aktaş, Haziran 2023’ten bu yana iç maliyetlerdeki artış ile döviz kurundaki yükseliş arasındaki makasın ihracatçının rekabet gücünü zorladığını söyledi. Türkiye’de üretim maliyetleri daha hızlı artarken, ihracatçıların dış pazarda rekabet edebilmek için bu maliyetleri fiyatlara tam olarak yansıtamadığına dikkat çekildi.

Bu nedenle ihracattaki nominal artışın önemli bölümünün miktar artışından değil, maliyet kaynaklı fiyat yükselişinden geldiği ifade edildi.

Enflasyon yüzde 30’un altına iner mi?



Programın son bölümünde Doç. Dr. Derya Hekim, Eylül enflasyonu ve TCMB’nin faiz politikasını değerlendirdi.

Hekim, aylık enflasyonun yüzde 2 civarında gerçekleşmesi halinde yıllık oranın yüzde 30’un altına inebileceğini belirtti. Böyle bir tablonun beklentiler açısından psikolojik önem taşıyacağını ve Merkez Bankası’na sınırlı da olsa faiz indirimi alanı açabileceğini söyledi.

“TCMB bir puanlık indirim yapabilir”



Hekim, fon krizinin yarattığı güven sorunu nedeniyle Merkez Bankası’nın yalnızca enflasyonu değil, döviz talebini ve finansal piyasalardaki hareketleri de izlemesi gerektiğini söyledi.

Enflasyon ve dolarizasyon tarafında uygun koşulların oluşması halinde TCMB’nin yaklaşık 1 puanlık faiz indirimi yapabileceği görüşünü dile getirdi. Ancak dövize yönelim hızlanırsa Merkez Bankası’nın faiz indiriminden vazgeçebileceğini ifade etti.

“Enflasyonla mücadele yalnızca para politikasına bırakılamaz”



Hekim, enflasyondaki katılığın özellikle üretim maliyetleri, hizmet sektörü, iş gücü maliyetleri ve kira tarafından beslendiğini söyledi.

Para politikasının tek başına yeterli olmadığını belirten Hekim, tarım, enerji, iş gücü ve sosyal konut gibi alanlarda daha hedefli maliye politikalarının devreye alınması gerektiğini ifade etti.