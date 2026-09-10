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  4. Enflasyon Sonrası Gözler PPK’da: Merkez Bankası Faizde Sürpriz Yapar mı? | Banu Kıvcı Tolalı

Enflasyon Sonrası Gözler PPK’da: Merkez Bankası Faizde Sürpriz Yapar mı? | Banu Kıvcı Tolalı

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Politika faizinin seyri, enflasyon görünümü ve Merkez Bankası’nın vereceği mesajlar piyasaların yeni yönü açısından kritik olacak. Faiz kararı sonrası dolar/TL, Borsa İstanbul, mevduat ve kredi faizlerinde nasıl bir fiyatlama görülebilir?

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