Enflasyon Sonrası Gözler PPK’da: Merkez Bankası Faizde Sürpriz Yapar mı? | Banu Kıvcı Tolalı
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Haber Merkezi
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Politika faizinin seyri, enflasyon görünümü ve Merkez Bankası’nın vereceği mesajlar piyasaların yeni yönü açısından kritik olacak. Faiz kararı sonrası dolar/TL, Borsa İstanbul, mevduat ve kredi faizlerinde nasıl bir fiyatlama görülebilir?